Në të ardhmen, një kompani farmaceutike zvicerane do të fillojë prodhimin e ilaçit të quajtur ” Kura Kur’anore”.

Ky medikament u zbulua nga Abdul Basit Mohammed dhe pretendohet të rivendosë shikimin deri në 99 %. Ai pohon se ky ilaç u gjet në librin e shenjtë islamik të Sures Jusuf, vargu 84.

Në ajetin 84 thuhet se paraardhësit tanë shpesh përdorën djersën si ilaç natyral për shumë çështje, veçanërisht kur ajo erdhi në shërimin e syve dhe në rivendosjen e vizionit.

Eksperimentet u bënë me lepujt dhe njerëzit, duke treguar se ilaçi me të vërtetë bën mrekulli. Pra, çfarë mendoni për këtë? A është e mundur për të rikthyer shikimin pa kaluar një operacion? E pra, del se kjo tashmë është bërë realitet dhe se me të vërtetë funksionon.

Shpikësi donte që ilaçi të quhej” Kura Kur’anore”, kërkesa e tij u miratua dhe kompania zvicerane së shpejti do të fillojë me prodhimin.

/presheva.com