Jemi në ditët fundit të vitit 2017, dhe në prag të fillimit të vitit 2018.

Ekipi i portalit presheva.com ka bërë një sondazh në teren me qytetarët e Komunës së Preshevës me pyetjen se: Çfarë presin ata nga viti 2018? Opinioni i qytetarëve të anketuar ishin me shpresë dhe optimist që viti 2018 të jetë vit më i mirë në të gjitha sferat, disa presin ndryshime në qeverisje, infrastukturë, investime në shkolla dhe pjesa më e madhe e tyre kryesisht të rinjtë presin punësim apo hapje të vendeve të reja të punës.

/presheva.com/