OJQ “Kërko të Drejtën Tënde” në bashkëpunim me “LDA – Albania” për herë të parë në Preshevë organizuan aktivitetin e gjuajtjes me hark (shigjeta), sport ky mjaft interesant dhe që kërkon precizitet për ata të cilët provojnë të gjuajnë në shenjë. Gjatë këtij aktiviteti i cili u zhvillua në hollin e shtëpisë së kultures me të rinjtë nga Presheva të cilët shprehën interesim për të marrë pjesë, patën rastin që të trajnohen nga trajnerë profesionist të liçensuar të cilët vinin nga Shoqata Shqiptare e Harkut nga Tirana dhe në të njejtën kohë ndanë edhe certifikata për 4 më të mirët të cilët morën pikët maksimale në gjuajtjen me hark. Përfaqësuasit e dy organizatave bashkpunuese nga Presheva dhe Tirana për portalin presheva.com u shprehën se aktivitete të tilla janë shumë relaksuese për të rinjtë dhe janë të gatshëm të kontribuojnë edhe me projekte tjera te ngjajshme në të ardhmen.

