Sipas “Bloomberg”, Androidi i ri i gjigantit korean do të njoftohet në janar të vitit të ardhshëm. Thuhet se Samsungu do të zbulojë dy versione: Galaxy S9 dhe S9+, siç ka bërë në dy vitet e fundit me S7 dhe S8.

Celularët e rinj do të vijnë me sistem të ri kamerash dhe do të lançohen në muajin mars. Ka zëra se dizajni i tyre është shumë i ngjashëm me ato S8 dhe S8+.

Edhe pse po bëhet gati për Galaxy S9, kjo nuk e përjashton mundësinë që Samsung të prezantojë edhe të shumëpriturin Galaxy X në muajt e parë të vitit të ardhshëm.