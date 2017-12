Shkolla e Hifzit të Kur’anit “El-Hidaje” në Preshevë, njofton të gjithë të interesuarit se më datë 28 dhjetor 2017 me fillim nga ora 14:00 në Shtëpinë e Kulturës “Abdullah Krashnica” në Preshevë mbahet vlerësimi i memorizimit të Kur’anit të kandidatëve: Kreshnik Ibrahimi nga Presheva dhe Agon Mehmeti nga fshati Corroticë. Komisioni pas dëgjimit të kësaj seance (e cila është e fundit), me lejen e Allahut dy kandidatëve do t’u japë titullin: “hafizlerë” – memorizues komplet të Kur’anit famëlartë. Zoti ia lehtësoftë kandidatëve dhe Kur’anin ua bëftë ndriçim të jetës dhe ahiretit të tyre. Falënderim të veçantë meritojnë hoxhallarët e shkollës “El-Hidaje” në Preshevë, të cilët po punojnë për lartësimin e fjalës së Allahut. Zoti i dhashtë suksese edhe më tutje në nxjerrjen e memorizuesve të rinjë të Kur’anit. Përndryshe viti 2017 është viti i hafizëve për qytetin Preshevës, pasi kanë dalë tre hafizë brenda këtij viti. Falënderimi i takon Allahut fillim dhe mbarim. /presheva.com/