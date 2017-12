Kryetari n.d z.Shqiprim Arifi gjat ditës së djeshme në një konferenc per media foli per rezultatet e zgjedhjeve te mbajtura më 24 dhjetorë.

Shqiprim Arifi tha se edhe pse janë prishur 6 njësi zgjedhore keto nuk e ndryshojnë rezultatetin e tanishëm,por vetem sa e forcojne edhe me shumë Alternativë për Ndryshim,sipas tij keto jan tentativa te partive të vjetruara PVD-PDSH qe të përbysin këtë rezultat mirpo e kanë të kotë.

Qytetaret tanë e kan kerkuar ndryshimin,e kan votuar alternativen per ndryshim dhe ky proçes nuk ndalet.

Kjo është një tentativ që Riza Halimi dëshiron që Ragmi Mustafën të bëj kryetar,por është një tentativ e verbër pa strategji,ku tentimi i tyre ka qen dhe të prishin qetsin dhe rendin gjat proçesit zgjedhor,dhe po shifet edhe prishja e 6 njesive zgjedhore nga ana atyre nga inati i tyre për humbjen e zgjedhjeve.

Ai tha se Riza dhe Raga duhet te shkojnë ne pension,dihet qart tani se pushteti i takon APN-s ,sepse ne jemi fuqia më e madhe në vend.

/presheva.com