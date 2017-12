Vështirësitë gjatë procesit të frymëmarrjes dhe zënia e rrugëve të frymëshkëmbimit bën që kalimi i lirë i ajrit përmes hundës dhe fytit të pengohet duke u shoqëruar me vibrime në këtë zonë.

Gërhitja është një nga çrregullimet më të shpeshta të gjumit që shkaktohet nga ngushtimi i rrugëve të frymëmarrjes, gjë që rrit shpejtësinë e kalimit të ajrit nëpër to.

Një sërë faktorësh mund të rrisin shanset që ju të gërhini. Ndër më të zakonshme janë:

Shtatzënia

Alergjia, bllokimet e trafikut, apo hundës dhe sinuset probleme të tjera

Obezitetit

Pirje duhani

Konsumimi i alkoolit

Droga dhe medikamente relaksuese (sidomos për muskujt)

Si të ndaloni së gërhituri : Zgjidhje afatshkurtër

1. Mos e thani ajrin e dhomës. ( Ajri i kondicionuar e përkeqëson situatën) Mund të bëni gjithashtu avull përpara se të shtriheni.

2. Hapni pasazhet e hundës suaj

Kjo mund të jetë një mënyrë veçanërisht efektive për të ndaluar gërhitjen në qoftë se ju jeni duke vuajtur nga alergjitë apo bllokimet. Provoni të bëni një dush të nxehtë para se të shtriheni në krevat ose bëni avull me një enë me ujë të nxehtë. Mund te perdorni dhe sprajte me mente për hundët, transmeton Livnig.al.

*Spërkatja në vrimat e hundës me ujë fiziologjik

3. Kaloni në një pozicion të ri gjumë

Nëse ju flini rëndë kjo këshillë është për partnerët tuaj, që t’i prekni lehtë ata që gërhasin dhe të mundoni t’i ndërroni pozicionin.

4. Shmangni alkoolin para se të flini.

