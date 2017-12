Cristiano Ronaldo tha se ka shumë hapësirë ​​për trofe të tjerë, pasi fitoi çmimin e lojtarit më të mirë të vitit në “Globe Soccer Awards”. Ylli i Real Madridit mbajti “gongun”, duke fituar për herë të katërt, në përgjithësi, pas një viti 2017 të shkëlqyeshëm. Ai barazoi rekordin e Lionel Messit me “Topin e Artë” të pestë të fituar, si dhe mori trofeun “The Best” të FIFA-s, pasi ndihmoi Real Madridin të fitonte titullin në La Liga dhe Ligën e Kampionëve. “Është një moment i veçantë dhe jam shumë i lumtur që e marr këtë çmim, – tha Ronaldo, agjenti i të cilit, Jorge Mendes, u emërua më i miri i vitit në profesionin e tij. – Unë do të doja të falënderoja trajnerin, shokët e ekipit tim dhe Real Madridin. Falë njerëzve që votuan për mua, premtoj se do të bëj të njëjtën gjë vitin e ardhshëm”. I pyetur nëse kishte mjaft hapësirë ​​për trofeun e tij të radhës, Ronaldo shtoi: “Mos u shqetësoni, kam shumë hapësirë”.

Real Madridi për “Globe Soccer Awards” ishte klubi më i mirë i vitit, ndërsa Zinedine Zidane pretendoi “Trajnerin më të Mirë”. “Unë dua të them faleminderit, këtu përfaqësoj klubin dhe presidentin e tij, – tha francezi. – Është një nder për mua dhe për klubin. Marrja e këtij çmimi do të thotë se gjërat po shkojnë mirë. Kjo, falë edhe presidentit dhe Real Madridit, që më dhanë mundësinë për të qenë pjesë e tyre. Të gjithë lojtarët janë të pabesueshëm dhe i përgëzoj të tërë. Ky trofe është edhe për ta, jo vetëm për mua. Falë edhe të gjithë trajnerëve kam fituar shumë gjëra, por kjo punë është shumë e vështirë. Së fundi, dhe më e rëndësishmja, trofeun ia kushtoj nënës sime”.