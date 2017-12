Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandër Vulin sot vlerësoi se bashkësia ndërkombëtare “sikur të kërkojë alibi” nuk ka ardhur në krijimin e një Gjykate Speciale për krimet e ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Në një konferencë shtypi në të cilën ai paraqiti rezultatet e punës së Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Serbisë në gjysmën e dytë të vitit 2017, ai përsëriti deklaratën e tij të fundit se nëse kjo gjykatë formohet atëherë, dialogu me Prishtinën duhet të përfundojë dhe lista e Serbisë duhet të thirret në prishjen e qeverisë në Prishtinë.

Duke komentuar mbi intensifikimin e retorikës midis Beogradit dhe Zagrebit pas rrahjeve të supozuara të tre të rinjve të kombësisë kroate në Vojvodinë, ministri vlerësoi se Kroacia “kërkon çdo mundësi për të portretizuar Serbinë dhe Serbët në anën më negative”.

I pyetur se si komentoi mbi njoftimin e administratës amerikane për një përmbledhje të bashkëpunimit ushtarak të Ballkanit Perëndimor me Rusinë, Vulin tha se Serbia ishte ushtarakisht neutrale dhe nuk do të lejonte asnjë shtet tjetër të përcaktonte se kush janë miqtë apo armiqtë e saj ose me kë do të bashkëpunojë në aspektin e mbrojtjes.