Profeti i njohur francez Nostradamus besohet të ketë parashikuar disa nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë, si rritja e Napoleonit apo Hitlerit në pushtet apo edhe sulmet ndaj Kullave Binjake më 11 shtator. Tani njerëzit po shikojnë se cilat janë parashikimet e tij për vitin 2018. E përditshmja britanike “Express.co.uk” ka shkruar se në parashikimet e Nostradamusit për vitin që vjen, ekziston dhe ideja e një Lufte të Tretë Botërore.

Njerëzit në një farë mënyre po e ndjejnë që situata u ka dalë jashtë kontrolli, dhe duket sikur presin kohë të vështira

Parashikimet për vitin 2018

1-Lufta e Tretë Botëore

Ka të dhëna për vitin 2018 që shpjegojnë fillimin e një lufte të tretë botërore. Nostradamus ka shkruar “lufta e madhe do të nisë në Francë dhe e gjithë Europa do të sulmohet, do të jetë e gjatë dhe tmerruese për këdo, dhe në fund do të ketë paqe por të paktë do të jenë ata që do e shijojnë. Lufta do nisë mes dy superfuqive dhe do të zgjasë 27 vite. Thuhet se Rusia, Kina dhe Korea e Veriut do të bashkohen përballë Shteteve të Bashkuara.

2-Shpërthimi i vullkanit të Vezuvit

Vullkani Italian do të shkundë tokën çdo 5 minuta, dhe të paktën 6000 njerëz do të humbin jetën sipas profecisë.

3-Tërmet i tmerrshëm

Nostradamusi ka parashikuar një katastrofë natyrore në Shtetet e Bashkuara. “Një tërmet i fuqishëm do të shqetësojnë pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara,”ka shkruar ai.

4-Goditje asteroidësh

“Një moment i frikshëm do të ndodhë pasi një kometë do të shfaqet në qiell. Katastrofa natyrore do të shkatërrojnë planetin tonë,” shkruan Nostradamusi.

5-Kolaps ekonomik

Nostradamusi ka shkruar se si pasojë e Luftës së Tretë Botërore dhe shumë fatkeqësive natyrore ekonomia do të goditet ndjeshëm.

6-Njerëzit do të jetojnë deri në 200 vjeç

Me kaq shumë zymtësi në parashikimet e Nostradamusit, diçka e tillë duket vështirë të ndodhë, megjithatë ai ka shkruar se me zhvillimin e medikamenteve, njerëzit mund të arrijnë deri në 200 vjeç.