Nën ndikimin e një ere të fuqishme nga dita e enjte në vendin tonë do të mbizotërojë mot i ftohtë me borë dhe acar, ndërkohë që temperaturat do të lëvizin deri në -7 gradë C.

Ky mot i ftohtë me borë dhe acar do të mbizotërojë kryesisht në pjesën perendimore dhe veriore të vendit, ndërsa në pjesën jugore do të mbizotërojë vetëm mot i ftohtë dhe me acar ndërsa të rreshurat e dëborës do jenë në sasi më të vogël.