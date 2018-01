Prodhuesi gjerman BMW, ka bërë të ditur se në mars të vitit 2019 do ta vë në prodhim modelin 7 Series.

Kjo makinë do të ketë ndryshime, që do të bazohen në frymën e re dizajnuese të kompanisë, ndërsa do të trashëgojë avancimet teknologjike paraardhësit.

Te vetura që lansohet brenda dy vitesh, fokus do të jetë rehatia dhe luksi.

Motori me 2.0-litra dhe katër cilindra, do të ndihmohet edhe prej një motori tjetër elektronik, që do të prodhojë 390 kuajfuqi.

“Mblidhni para që tani, nëse doni ta keni këtë veturë”, ka qenë komenti i njohësve të automobilizmit, që llogarisin se pritet të del në shitje më çmim të lartë.