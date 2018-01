Giorgio Chiellini është afër që të nënshkruajë kontratën e re me Juventusin, e cila do të jetë për dy vite.

Mbrojtësi mbetet pa kontratë në fund të verës, por marrëveshja për kontratën e re është afër.

Lojtari ka qenë i lidhur me një kalim te Chelsea, për tu bashkuar me Antonio Conten, por ishte vet trajneri që tha ditë më parë që lojtari do ta mbyll karrierën te Juventusi.

Sipas Corriere della Sera, marrëveshja mes palëve është arritur dhe Cheillini do ta vazhdojë kontratën deri në vitin 2020.

Ai në këtë kohë do të ketë 36 vjet.

Kanë mbetur disa detaje të marrëveshjes, por është një gjë e sigurt dhe lojtari dom të qëndrojë në Torino.

Chiellini është bashkuar me Juventusin në vitin 2005 nga Fiorentina.

Ai është zëvendës kapiten dhe lojtari më i vjetër në klub pas Gianluigi Buffon.

/presheva.com/