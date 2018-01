Gazetari i njohur Spanjoll, Eduardo Inda ka dhënë lajmin e tij më të ri rreth rinovimit të Cristiano Ronaldos me Real Madridin.

“Ky rinovim i kontratës së Cristianos do të ndodhë, palët do të bëjnë marrëveshjen dhe do të kuptojnë njëra me tjetrën.”

”Do të ishte qesharake nëse klubi që ka fituar gjithcka dhe Real Madridi do të lejonin që Cristiano të largohet. Çfarë më kanë thënë disa burime nga klubi është se ndeshjeve ndaj PSG-së do të kryhet rinovimi.”