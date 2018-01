Këngëtarja e njohur Mihrije Braha di gjithmonë se si të bëjë për vete fansat e saj.

Me një buzëqeshje të lehtë dhe stil në paraqitje, Braha gjithmonë rrezaton freski në skenë.

Ajo është gjithashtu mjaft e ndjekur edhe në rrjetet sociale, në të cilat shpesh ndan me ndjekësit imazhe të ndryshme nga jeta e saj.

Së fundmi, Mihrija së bashku me bashkëshortin e saj, këngëtarin Naim Abazi, kanë vizituar Çekinë.

Ka qenë vet këngëtarja ajo e cila ka publikuar disa fotografi në llogarinë personale në Instagram, ku shfaqet mjaft e freskët mes pëllumbave në një nga sheshet e Pragës.

Ajo duket mjaft tërheqëse dhe atraktive, ndonëse i ka kaluar të pesëdhjetat në moshë.

E veshur me stil dhe me poza joshëse, Braha arriti të rrëmbejë me mijëra pëlqime nga ndjekësit për fotografitënë fjalë.

