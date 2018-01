Real Madridi thuhet se ka identifikuar trajnerin e Gjermanisë, Joachim Low si një zëvendësim të mundshëm për Zinedine Zidanen.

Sipas gazetës italiane La Stampa, Real Madridi do të shkarkojë Zidanen nëse humbasin ndeshjen e Ligës së Kampionëve ndaj Paris Saint-Germain muajin e ardhshëm.

Rrjedhimisht, Low do të ishte “më i vendosur” për të marrë frenat e klubit mbretëror, me gazetën italiane që shpjegon se Presidenti i Los Blancos, Florentino Perez ka folur me Low para se ai të emëroi francezin dy vjet më parë.

Për më tepër, gjermani do t’i kërkonte Madridit ta lejonin që ai të vazhdonte edhe me drejtimin e kombëtares gjermane në Kupën e Botës 2018 përpara se të merrte punën primare te Reali.

Zidane zbuloi pas barazimit 2-2 të Los Merengues në mesjavë ndaj Numancias se ai kishte rënë dakord për një kontratë të re deri në vitin 2020, megjithëse ende nuk është nënshkruar.

Low nuk njihet për karrierën e tij të pasuruar me trofe ekipor, pasi ka fituar vetëm titullin e Kupës Gjermane dhe kampionatin austriak.

Por, kështu nuk është edhe me Kombëtaren, pasi çoi Die Mannschaft në lavdinë e Kupës Botërore katër vjet më parë, duke triumfuar në Brazil.