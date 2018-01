Me transferimet e Barcelonës, kanë dal në qarkullim disa fjalë që sugjerojnë se Real Madrid dëshiron Mohamed Salah si kundërpërgjigje ndaj rivalëve të tyre që sollën Philippe Coutinhon.

Humbja e Coutinhos në mes të sezonit është një goditje e madhe për Liverpoolin dhe do të ishte tërësisht katastrofale nëse klubi do ta shiste Salahun, i cili i është përgjigjur raportimeve që e lidhin me një lëvizje drejt Santiago Bernabeut.

Ai është duke shijuar një fushatë qesharake, duke peshuar me gola, duke përfshirë sosh 17 në Ligën Premier.

“Epo, kam dëgjuar shumë zëra dhe nuk më shqetësojnë. Më kanë trajtuar shumë mirë në Liverpool dhe në këtë moment, unë i përkas skuadrës dhe jam i lumtur në Anfield”, ka shkruar në Twitter, Salah.

Edhe trajneri i Los Blancos, Zinedine Zidane e ka përshëndetur publikisht heroin egjiptian “Ai është ende i ri, po përmirësohet gjatë gjithë kohës. Nuk flas shumë për lojtarët e tjerë, por ai është një lojtar që e vlerësoj shumë”.

Liverpool me paratë e mara nga Coutinho është duke kërkuar që sjell Riyah Mahrezin pasi traneferoi për shumë rekorde Virgil van Dijk.

Ndryshe, Salah deri më tani ka pasur 21 paraqitje për The Reds dhe ka shënuar 17 gola në të gjitha garat.