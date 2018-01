Hashim Thaçi, Kadri Veseli e Ramush Haradinaj, po tentojnë ta përsërisin natën e 22 dhjetorit, që ta kontrabandojnë shfuqizimin e Gjykatës Speciale. As thirrjet e Washingtonit, sikurse edhe sot të Brukselit, nuk ia kanë ndërruar mendjen liderëve që ta ndalin nismën e tyre.

Mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Kosovës ku pritej të shqyrtohej përsëri futja në rend të ditës e shfuqizimit të Gjykatës Speciale ishte caktuar të mbahet më 15 janar, por tani, e njëjta është shtyrë më 17 janar.

Megjithatë, drama e 22 dhjetorit do të vazhdojë. Tre liderët kosovarë nuk janë zmbrapsur nga nisma e para tre javësh kur tentuan që përmes një seance të jashtëzakonshme të hedhin në votim shfuqizimin e Gjykatës Speciale. Pamundësia për kuorum në dy mbledhjet e Kryesisë së asaj nate, e dështuan këtë iniciativë.

Sido që të jetë, duket se i njëjti skenar do të ndodh edhe të mërkurën, ani pse në plan ishte që ajo të shqyrtohej të hënën.

“Qëndrimi i LDK-se është i qartë. Kërkesa e miqve tanë ndërkombëtarë është e qartë, përfshirë edhe rekomandimin nga dy të dërguarit special të Francës dhe Gjermanisë ditën e enjte”, është shprehur Hoti.

Kryesisë së Kuvendi i duhet shumica e votave të anëtarëve të saj në mënyrë që të votojë për miratimin e një pike të rendit të ditës.

Dy herë radhazi, Kryesia dështoi javë më parë, për të futur në rend ditë një pikë të caktuar, pra Ligjin për Specialen.

Avdullah Hoti nuk tregon se çfarë do të bëjë LDK kur kjo gjykatë të jetë pikë e rendit të ditës. Tha se atë ditë edhe do të vendosin se si do të veprojnë.

Kurse nga Qeveria e Kosovës mohojnë se qëndrojnë mbrapa inicimit të këtij Ligji për të mërkurën. Avni Arifi, nga kabineti i Kryeministrit Haradinaj, ka thënë se prej tyre nuk është marrë kjo nismë.

“Qeveria nuk ka iniciative të tillë. Është mire me ju drejtu kuvendit në lidhje me këtë çështje”, është shprehur Arifi.

Kuvendi i Kosovës, sot gjatë ditës e ka lëshuar agjendën për ditën e hënë, pra 15 janar, dhe pikat e rendit të ditës që do të shqyrtohen aty. Por, nuk e kanë bërë publike pjesën kur në rend dite do të futet edhe Specialja.

Ramush Haradinaj ditë më parë e ka hequr barrën nga vetja duke thënë se një vendim i tillë u takon deputetëve të vendosin, derisa presidenti Thaçi qartazi shprehet kundër Speciales. Në vazhdimësi e ka potencuar se me këtë gjykatë i është bërë padrejtësi Kosovës. Pak më i tërhequr është shfaqur të jetë kreu i PDK’së, Kadri Veseli, i cili përmes një kolumne rreth zhvillimeve për Specialen tha se kjo gjykatë është e pashmangshme dhe nuk mund të ndalohet.

Ndërkohë, sot deputetët e Kuvendit dhe tre liderët kanë marrë një kërcënim të ri ndaj kësaj iniciative. Atyre u kanë reaguar Zyra e BE’së dhe misionet diplomatike të vendeve anëtare të BE’së që përfaqësohen në Kosovë.