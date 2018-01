Sido që të jetë e pa mundur, nuk janë gjithmonë paratë të rëndësishme. Më sakt, nëse nuk mund ta mbani asnjëherë lojtarin në ekip nëse ai nuk dëshiron.

Ja si do të jetë skenari, ashtu siç shkruan “Cadena Ser”, që tashmë sipas tyre kjo është planifikuar.

Florentino Perez do të tentoj atë që shumica e konsiderojnë të pamundur.

Real Madridi planifikon që të ofroj PSG-së shkëmbim. Ronaldon për Neymarin, natyrisht me pagesë, ndërsa në Spanjë shkruajnë se rreth 150 milionë euro janë në pyetje.

Në emisionin “Larkero” thonë se plani tashmë është planifikuar me Neymar Senior që nga vera e kaluar, kur ka qenë e qartë se Neymar nuk mundet direkt të kaloj nga Barcelona në Real Madrid, dhe se kjo do të ishte shumë keq për të gjegjësisht presioni do të ishte i pamundur të përballohet.

Sa i përket Ronaldos, ai dëshiron të largohet, në fund të fundut ka kërkuar që të ulet çmimi i itij, klauzola prej 1 miliardë euro por çështja është se si do të veproj PSG.

Ata kanë fuqi që të refuzojnë Real Madridin, financiarisht nuk kanë frikë, mirëpo problemi do të qëndroj tek Neymar, i cili do të filloj të krijoj probleme që të largohet, dhe në këtë llogarisin tek Madridi.

Dikush do të thoshte se kjo nuk është profesionale, mirëpo sot në futboll asgjë nuk është e pamundur. Neymar është i gatshëm të shkoj në Real Madrid, ku edhe sipas mediave katalanase, Neymar për këtë i kishte treguar edhe Messit i cili kishte reaguar ashpër për këtë plan.

Shumica thonë se Perez do të presë vitin 2019, por atherë Ronaldo do të humb në çmim dhe nuk do të mund ta shkëmbejnë, andaj koha më e mirë e përashtatshme është verës pas kampionatit botërorë në futboll.

Ky nuk do të jetë ndryshimi i vetëm, pas sezonit të dështuar, do të detyroj Realin të bëj ndryshime të mëdha, do të largohen Bale dhe Benzema, ndërsa përveç Neymar pritet të vij Harry Kane, Dybala dhe David Luiz…