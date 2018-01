Njësia e Gjykatës dhe Prokurorisë themelore që është larguar pesë vitë më parë, do të rikthehet sërisht në muajin shtator të këtij viti në Preshevë.

Organet përkatëse qendrore kanë konfirmuar se institucionet e lartëpërmendura do të fillojnë punën sërisht në Komunën e Preshevës.

Kryetari nd i komunës së Preshevës Shqiprim Arifi ka thënë se “Kjo është njëkohësisht edhe realizimi i një zotimi në kontratën e nënshkruar me qytetarët e Komunës së Preshevës gjatë fushatës parazgjedhore në vitin e kaluar. Hapja e Gjykatës në Komunën tonë është pjesë e #Ndryshimit të hartuar në planin dhe programin 30 pikësh zhvillimor që po rikthen dinjitetin dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Pseudo-patriotët me politikën e tyre destabilizuese dhe destruktive kishin proklamuar se do të angazhoheshin për kthimin e këtyre institucioneve në Komunën e Preshevës, përderisa po shërbeheshin me elemente anti-kombëtare për të minuar procesin e rikthimit të këtyre dy institucioneve të rëndësishme në Komunën tonë. ”

Ai thotë se “Me angazhimin dhe përkushtimin maksimal si dhe me përkrahjen e miqve ndërkombëtarë arritëm që të sigurojm rikthimin e njësisë së Gjykatës dhe Prokurorisë Themelore të Komunës së Preshevës, ndërsa siç jam informuar sot, institucionet në fjalë do të kompletohen në janar të vitit 2019.”(presheva.com)