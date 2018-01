Komisioneri i BE për zgjerim dhe fqinjësi të mirë, Johannes Hahn tha sot se Serbia e Mali i Zi me gjasë do të jenë vendet e ardhshme që do të integrohen në Bashkimin Evropian, ndoshta para vitit 2025.

“Me të vërtetë, 2018-ta do të jetë vit ku ne mund ta përdorim vrullin që e kemi krijuar gjatë disa viteve të kaluara, për të lëvizur përpara me perspektivën evropiane të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe presidenti i Komisionit Evropian e ka sugjeruar vitin 2025 si vit të mundshëm për pranim”, tha zoti Hahn gjatë një interviste për agjencinë Reuters.

Në këtë kuadër, Johannes Hahn, ka theksuar se vendet më të avancuara janë definitivisht Mali i Zi dhe Serbia dhe ka shtuar se i gjithë procesi është i bazuar në meritat dhe progresin e bërë nga vendet.