Pasi njoftoi javën e kaluar se do të përcaktojë prioritetet postimet e miqve dhe anëtarëve të familjes mbi firmat dhe botuesit, faqja e medias sociale gjithashtu do të fillojë të përqendrohet në lajmet nga “burimet e besuara”.

Në një deklaratë të postuar në platformë, kryeshefi i Facebook Mark Zuckerberg shkroi se postimet nga botimi i lajmeve do të përbëjnë një përqindje të vogël në ushqimin e lajmeve të përdoruesit, rreth katër për qind. Por që përdoruesit e lajmeve do të shohin lajmet nga burime “të besueshme, informative dhe lokale”.

“Sot ka shumë senzacion, keqinformim dhe polarizim,” shkroi Zuckerberg, transmeton kp.

“Mediat sociale i lejojnë njerëzit të përhapin informacionin më shpejt se kurrë më parë, dhe nëse nuk trajtojmë në mënyrë specifike këto probleme, atëherë ne përfundojmë t’i amplifikojmë ato.”

Cilët botues duhet të konsiderohen si të besueshëm dhe të besueshëm do të vendosen në duart e komunitetit.

Facebook do t’u kërkojë përdoruesve gjatë një sërë anketash të vazhdueshme, se cilat burime të lajmeve kanë njohuri dhe nëse i besojnë asaj. Përshtypjet e përdoruesve do të përcaktojnë renditjen e përgjithshme të botuesve me qëllim të “zhvendosjes së bilancit të lajmeve që shikoni drejt burimeve që janë të vendosura për t’u besuar nga komuniteti”.