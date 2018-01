Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, vizitoi Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), ku me drejtorin e menaxhues të KEK-ut, Arben Gjukaj dhe menaxhmentin e kësaj korporate, bisedoi rreth situatës së fundit të furnizimit me energji elektrike dhe procesin e shpronësimeve në fshatrat Hade dhe Shipitullë.

Ndër të tjera, Haradinaj tha se çmimi i rrymës nuk do të rritet, siç tha ai, “në këtë kohë të vështirë”, duke mos treguar se kur qytetarët do të përballen me rritje të çmimit të energjisë elektrike.

“Gjendja me furnizim do të përballohet gjatë dimrit, me mundësi të përmirësimit gjatë muajit shkurt, duke mos ndikuar edhe në rritjen e çmimit për qytetarët në këtë kohë të vështirë”, citohet të ketë thënë Haradinaj.