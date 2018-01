Barcelona ka lajmëruar se një nga futbollistët më të suksesshëm të ekipit. Klubi blaugrana bëri publike ceremoninë e përshëndetjes përfundimtare me një nga lojtarët që i ka dhënë shumë skuadrës dhe ka fituar trofe me rëndësi. Javier Mascherano do të largohet nga skuadra. Argjentinasi në këtë merkato dimri do të kalojë tek ekipi kinez i Hebei Fortune, që po e kryen fazën përgatitore në Marbella.

Për 33 vjeçarin me tipare mbrojtëse do të organizohet një ceremoni zyrtare lamtumire ditën e mërkurë në orën 11:00. Të pranishëm do të jenë edhe presidenti i Barcelonës ​​JosepMaria Bartomeu, dhe i gjithë ekipi i parë. Ndërkohë që të enjten, në takimin Kupës së Mbretit Barcelona-Espanyol, Mascherano do t’i japë lamtumirën tifozëve në një ceremoni në “Camp Nou”. Hebei Fortune do të paguajë 10 milionë euro për kartonin e tij, në bazë të akordit mes të dyja klubeve në muajin dhjetor.