Kuvendi i Kosovës sot vazhdon seancën ku do të votohet raporti i Institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2016 dhe po ashtu do të shqyrtohet kërkesa e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, për miratimin e taksave vjetore për vitin 2018 etj, ndërsa nga ora 14:00 do të mbahet seancë e re, ku një ndër pikat e rendit të ditës është interpelanca e kryeministrit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për ta informuar Kuvendin në lidhje me gjuajtjen me armë nga Dardan Gashi, zëvendëskryeministër dhe ministër i Diasporës dhe Investimeve Strategjike.