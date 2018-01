Me vendimin e gjyqit administrativ, zgjedhjet lokale në Preshevë do të përsëriten me 28 janar, vetëm në njësin numër 5, në Preshevë.

Në këtë vendvotim janë të regjistruar 1440 votues, ndërsa në zgjedhjet e 24 dhjetorit, kur kjo njësi votuese ishte mbyllur në ora 14 kishin votuar 557 votues.

Alternativa për ndryshin në zgjdhjet e 24 dhjetorit, pa këtë njësi zgjedhore ka fituar më së shumti vota – 6862 ndërsa PDSH ka marrë 5030 vota dhe PVD ka 2792 vota./presheva.com/