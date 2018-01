Raportet mes SHBA-ve dhe Turqisë ndodhën në pikën e tyre më kritike tani, kur ushtria turke planifikon të ndërhyjë me trupa në një zonë ku ndodhen bazat amerikane në Siri, përcjell Albeu.com.

Lajmi u dha nga Presidenti Erdogan dhe në mediat ndërkombëtare është lexuar si një hapje lufte ndaj SHBA-ve.

“Ne do t’i vazhdojmë operacionet tona ushtarake deri në pastrimin e terroristit të fundit nga kufijtë tanë. Pasi të pastrojmë Afrinin do të vazhdojmë operacionin tonë në Menbiç deri sa t’ja kthejmë atë të zotëve të vërtetë dhe jo terroristëve. Pastaj do të vijojmë në Irak. Ne nuk trembemi nga vdekja. Madje shkojmë drejt saj sikur të shkonim në dasmë”., – tha Erdogan.

Kjo deklaratë ka shkaktuar shqetësim në SHBA si edhe institucionet e tjera të sigurisë pasi në zonën e Menbiçit në Siri ndodhen ushtarët amerikanë dhe zëdhënësja e Pentagonit deklaroi dy ditë më parë se ata dinë se si të mbrohen nëse do të sulmoheshin nga çdokush.

Ndërkohë, një ditë më parë, Presidenti Donald Trump i kërkoi Presidentit Erdogan që të hiqnin dorë nga futja e ushtrisë në zonën ku ndodhen aktualisht formacione ushtarake të SHBA-ve.

Me këtë vendim, Turqia ka sfiduar SHBA-të në këtë rajon duke trembur jo pak edhe aleatët e tjerë të NATO-s për përshkallëzimin e mundshëm të marrëdhënieve midis tyre nisur edhe nga fakti se Turqia tashmë ka raporte shumë të ngushta me Rusinë e Putinit.