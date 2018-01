Këta janë katër fëmijet e familjes Zulbehari që dje u dogjën nga zjarri bashkë me nënën që kaploi shtëpinë e tyre. Fëmijët janë të moshës moshës 6, 9, 12 dhe 14 vjeç, njofton TetovaSot.

Sot Komuna e Tetovës do të mbaj mbledhje emergjente të këshillit me qëllim ndarjen e mjeteve financiare për rregullimin e shtëpive të dëmtuara nga zjarri por edhe që të shpallet e premtja dhe e shtuna dit zie.

Komuna e Tetovës është kujdesur për strehimin e familjes që mbetën edhe pa kulm mbi kokë si dhe shprehin ngushllime në adres të kësaj familje për humbjen e më të dashurve të tyre.

Familja Zulbehari njofton që ceremonia e Varimit të pes anëtarëve të familjes do të bëhet pas Namazit Të Xhumasë tek varrezat e reja të qytetit.