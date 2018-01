Ish-Shefi i Qeverisë do të vazhdojë më më tutje trajtimin shëndetësor në Gjermani. Zyrtarët e LDK’së nuk kanë dhënë ndonjë datë se kur Isa Mustafa do të kthehet në Kosovë. Por, kanë thënë se shëndeti i tij është përmirësuar. Kanë thënë se ka marrë disa rekomandime për vazhdimin e trajtimit shëndetësor me trapi fizikale.

Isa Mustafa po shkon drejt javës së katërt të trajtimit shëndetësor. Në LDK nuk kanë dhënë asnjë datë se kur lideri i tyre do të kthehet në Kosovë. Kanë thënë se mjekët gjermanë i kanë rekomanduar vazhdimin e terapisë fizikale.