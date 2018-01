Ish-kryeministri Sali Berisha duket se i ka dalë në mbrojtje të djalit të tij sa i takon aferës së CEZ. Prokuroria ka hapur dosjen e vjedhjes së 414 milionë eurove dhe i pari që është thirrur në prokurori është djali i ish-kryeministrit, Shkëlzen Berisha, i cili është përmendur në disa emaile që kanë këmbyer drejtuesit e CEZ dhe për këtë arsye kanë nisur hetimet. Por Berisha dje në emisionin “Zonë e Lirë” ka folur për herë të parë. Ai deklaroi e këto janë akuza politike, ai tha se djali i tij është i akuzuar nga prokuroria që ka kapur Edi Rama. I pyetur se si u ndje kur Shkëlzeni u thirr në prokurori, ai tha: “Absolutisht jam ndier shumë mirë. Beteja politike nuk më indimidon kurrë. Sepse shqiptarët e panë në të gjitha seancat e komisionit se ajo ishte një përpjekje e turpshme e Edi Ramës për vjedhjen e qindra milionëve lekë. Ai do përballet me narkoshtetin. Absolutisht asgjë nuk do i jap, çdo gjë e bën djali vetë për veten e tij. Por nëse e thërrasin në mënyrë të turpshme ai do të demaskojë Edi Ramën. Në këtë rast unë nuk mund të bëj asgjë”. Ish-kryeministri u ndal edhe te protesta e opozitës. Ai paralajmëroi se mund të ketë trazira, ndërsa tha se nuk do të përsëritet më skenari i 18 majit kur u arrit pakti Rama-Basha. “Aty ku drejtësia është nën pemë i takon publikut të vendosë drejtësinë. Në kuptimin moral. Opozita ka lidershipin e vetë dhe unë pajtohem me zgjedhjen e lidershipit. Natyrisht ka besim po mund të ketë dhe nota mosbesimi. Por s’mund të ndodh marrëveshja e 18 majit. Nuk mund të ketë asnjë pakt mes PD dhe PS”, tha ai.

Berisha sulmon ambasadorët

Berisha nuk ka kursyer dhe sulmet ndaj ambasadorëve. Ai ka deklaruar se ata nuk reaguan kurrë për drogën, ndërsa deklaroi se për rastin “Doshi-Meta”, akuzuan opozitën. “Nëse këta kanë të listuara me dhjetra deklarata në interes të Edi Ramës unë mendoj se këto qëndrime janë në të keqe të shqiptarëve. Nëse të qe puna për këta dy zotërinj Shqipëria dy vite më para do kishte hapur negociatat. A e dëgjove ndonjëherë të ketë zonjën ambasadoren e BE të shqiptojë fjalën kanabis gjatë këtyre viteve. A e ke dëgjuar ndonjëherë këtë zonjë? Do të them diçka. Dhe kjo zonjë apo ky zotëri (Lu e Vlahutin)… i ndodhi një gjë Tom Doshit (rasti “Meta”) kur kjo zonjë bashkë me zotërinë mbushën trupin diplomatik ndërkombëtar se këto i bëri opozita”, vijoi ai.

Akuzat ndaj Shkëlzen Berishës

Sipas padisë së bërë nga Komisioni Hetimor dhe juristi Romeo Kara, Shkëlzen Berisha dyshohet se ka pasur kontakte me çekët e CEZ. Romeo Kara dhe drejtuesi i komisionit, Taulant Balla pretendojnë se kanë disa email-e, ku gjatë komunikimit mes drejtorit çek në Shqipëri, Josef Hejsek dhe nëndrejtorit të CEZ-it në Pragë, Tomas Pleskac, flitet për takimin e tyre me Sali dhe Shkëlzen Berishën. “Ne do të përmendim gjithashtu kërkesat tona ndaj qeverisë, sa është debia që duhet paguar tani, rregullimin e çmimit etj. Do të të pres ty dhe Nuelin në aeroport, në sallonin VIP. Me Nuelin sapo mbarova negociatat e tjera. I shpjegova me detaje se çfarë ne kërkojmë. Takimi me të birin, sipas Nuelit, është shtyrë për nesër pas ardhjes së kryeministrit”, thuhet në emil-in që drejtori i CEZ-it në Tiranë i shkruan numrit dy të CEZ-it mëmë në Pragë në 28 janar 2010, sipas pretendimeve të paditësve. Kjo gjë ka detyruar prokurorinë që të thërrasë për të marrë në pyetje zotin Berisha, i cili do të japë shpjegime nëse janë të vërteta takimet që pretendohen apo jo. Ndërkohë fletëthirrje ka pasur dhe për Nuel Klajn, i njohur si sekser i çështjes CEZ./Kliti Topalli