Me pankarta, simbole e thirrje kundër qeverisë partitë opozitare në Shqipëri mblodhën qindra mijëra qytetarë, mbështetës të tyre në protestën ku u kërkua largimi i qeverisë Rama. Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi dy liderët kryesorë të protestës iu kanë bërë thirrje shqiptarëve të mos i përulen pushtetit, por të rezistojnë. Kreu i PD-së Lulzim Basha kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë dhe zëvendësimin e me qeveri anti-mafia që do të luftojë krimin. Lidhur me strategjinë Basha tha se ajo është përballja, është rezistenca, beteja totale kundër të keqes që ka pushtuar vendin.

Jemi bashkuar sot për motive të ndryshme, por me një qëllim, për të refuzuar qeverinë e paligjshme të Edi Ramës.Në emër të opozitës dhe tuaj, kërkoj largimin e Edi Ramës dhe qeverinë e tij të paligjshme, krijimin e qeverisë antimafia, që do të luftojë krimin dhe do të çojë përpara reformën në drejtësi sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe do të përgatisë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ky ështe vendimi dhe thirrja e popullit që iu mohua zgjedhja me votë sepse narko qeveria e Edi Ramës ndërseu bandat e drogës – tha Lulzim Basha, Kryetar i PD.

Ndërsa, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, është shprehur se “do të protestohet deri në rrëzimin e Qeverisë Rama.

Sot dua t’u them me dorë në zemër, më shumë se kurrë kjo protestë ka një rëndësi të veçantë, ka një rëndësi sepse për të gjithë ata skeptikë që nuk besojnë tek opozita, të cilët nuk kanë shpresë te Shqipëria, sot kjo protestë i dha zemër, të gjithë atyre njerëzve, burrave dhe grave të cilët kanë bërë gati plaçkat për t’u larguar. Sot kjo protestë u jep zemër të gjithë atyre të rinjve dhe të rejave që e ardhmja e tyre është në Shqipëri, prandaj sot më shumë se kurrë ne jemi këtu të gjithë bashkë – u shpreh Monika Kryemadhi,Kryetare e Levizjes Socialiste për Integrim.

Protesta u zhvillua në mënyrë të qetë dhe pa probleme të theksura dhe po ashtu u mbyllë në mënyrë të qetë. Gjithashtu rreth 1500 forca të Policisë së shtetit kanë marrë masat e duhura për ruajtjen e qetësisë publike dhe mos eskalimin e situatës.