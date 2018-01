Një kompani zvicerane do të mbushë shishe me ajër të pastër nga Alpet zvicerane, e cila do t’ua shesë atë qytetarëve në zonat e ndotura, siç janë ato në Kinë dhe Indi.

Kjo kompani zvicerane do të kërkojë 20 dollarë për një shishe ajri që përmban më shumë se 120 inhalacione ose rreth 10 minuta përdorim,

Sipas të dhënave të kompanisë, ajri mblidhet nga vende të ndryshme në Alpet zvicerane, ndërsa produkti vjen me një maskë të bashkangjitur të frymëmarrjes.

“Ky produkt është për një popullsi që jeton në baza ditore me ndotje të tmerrshme që mund të shkurtojë jetën dhe të shkaktojnë probleme të mëdha shëndetësore. Një shishe ajri zviceran nuk është përgjigjja e problemeve të tyre, por është kaq e këndshme që ju të mund të thithni ajrin e pastër dhe të freskët, madje edhe me pak fjalë”, tha CEO i kompanisë, Denis Wur.

Ai tha se pret që kompania e tij të bëhet “një lojtar i madh në tregun e ri të ajrit” dhe njoftoi se shitjet e para tashmë janë bërë.

Njerëzit në Zvicër mund të ndihen “të hutuar” nga koncepti i ajrit në shishe “pasi ato tashmë mund të marrin ajër të pastër dhe të freskët, thjesht duke hapur derën”, tha Wurr.

Kompania po ashtu synon tregun evropian të udhëtarëve.

“Kam dëgjuar se nëntoka e Londrës ishte mbi 35 gradë këtë verë, unë jam i sigurt se ata do të duan një frymë ajri të pastër dhe të freskët atje, unë e di se çfarë është sikur hunda juaj të mbërthyer në sqetull e dikujt tjetër në tub”, tha Wurr .

Ai shpjegoi se rezultatet e turistëve kinezë në Alpet zvicerane blejnë ajër të pastër, që është “sigurisht një nga arsyet kryesore pse ata vijnë në Zvicër në pushime”.

“Kina tashmë bleu ajrin nga Kanadaja dhe Australia, ne ndjehemi se ajri zviceran alpine është akoma më i mirë”.

Nuk është hera e parë që ajri zviceran ka qenë në shitje. Në shkurt një kompani tjetër filloi të transportonte $ 167 dollarësh të ajrit të freskët nga Alpet Zvicerane anembanë botës për ata që kishin nevojë për ajër të pastër.

Ajri i freskët magjik merret direkt nga një “vend i fshehtë” në Alpet zvicerane, tha kompania.