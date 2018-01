Ligji i amnistisë, i cili u miratua nga shumica parlamentare dhe me të cilin ju mundësohet disa kategorive të të burgosurve të dalin nga burgu, nga sot hyn në fuqi. Sipas të gjitha procedurave i gjithë dokumentacioni i të dënuarve ka mbërritur në gjykatë.

Me Ligjin për amnisti propozuar nga Ministri i Drejtësisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë votuar më datë 15.01.2018 nga Kuvendi i Maqedonisë, në burgun e Idrizovës nga gjithsej të burgosur 1754 do të përfshihen 1438 të burgosur. Nga gjithsej 1754 të burgosur në burg të Idrizovës, sipas nacionaliteteve janë: Maqedonas 621, Shqiptar 569, Romë 257, Turq , 43, të tjerë157, të burgosur në kërkim 107. Me Ligjin për amnisti do të amnistohen gjithsej 1438 të dënuar,1005 të dënuar do të fitojnë ulje të dënimit me 30% nga dënimin i përgjithshëm i plotfuqishëm.