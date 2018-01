Mancehster City ka transferuar qendërmbrojtësin francez të Athletic Bilbaos, Aymeric Laporte

Skuadra angleze Manchester City dhe ajo spanjolle, Athletic Bilbao kanë arritur marrëveshje për transferimin e Aymeric Laporte.

Lojtari brenda pak orësh do të arrijë në Manchester, ku do të nënshkruaj kontratë me liderët e Premierligës.

Për shërbimet e tij, City do të paguajë 65 milionë euro, aq sa është edhe klauzola e tij, shkruan El Pais.

Ky nuk pritet të jetë transferimi i vetëm i Cityt në këtë afat kalimtar, pasi janë shumë pranë edhe mesfushorit brazilian të Shakhtar, Fred.