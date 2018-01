Samsung ka në plan që të lansojë celularin Galaxy S9 në Kongresin Botëror të Celularëve muajin e ardhshëm.

Pasardhësi i Galaxy S8 është përmirësuar në kamerë dhe dizajni i tij besohet se do të jetë pothuajse identik me S8.

VentureBeat tani ka publikuar disa fotografi të cilat mendohet të jenë të Galaxy S9 dhe S9+.

VentureBeat thotë se Galaxy S9 do të ketë një ekran 5.8-inç dhe do të ketë procesorin Snapdragon 845 në SHBA, me 4GB RAM dhe 64GB hapësirë.