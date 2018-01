Komuna e Prishtinës nën një konferencë për media ka bërë të ditur disa nga masat që nga nesër do t’i marrë, në mënyrë që të parandalohet ndotja e ajrit.

Nënkryetari i komunës së Prishtinës, Selim Pacolli deklaroi se qarkullimi i të gjitha veturave brenda qytetit do të ndalohet duke filluar nga ora 06:00 deri në 22:00.

Në këtë vendim nuk do të hyjnë automjetet e policisë, emergjencës, misioneve diplomatike apo zyrtarëve tjerë.

Pacolli tutje ka bërë të ditur se do të parandalohet edhe shitja e thëngjillit.

“Është marrë vendim që të ndalohet shitja e thëngillit brenda terriorit të Prishtinës, dhe të ndalohet qarkullimi i të gjitha automjeteve brenda qytetit nga ora 6:00 deri në 22:00. Automojetet e transportit publik, emegjenca dhe policia, diplomatike, KFOR, EULEX, taksitë e lincesuar etj, këto janë të lejuara që të futen në brendinë e qytetit”, ka thënë Pacolli.

Pacolli gjithashtu theksoi se tranporti i udhëtarëve me autobusët e Trafikut Urban do të jetë pa pagesë, gjë që do të mundësohet nga qeveria e Kosovës.

“Tranporti i udhëtarëve nga Trafiku Urban në intervalin kohor do të bëhet pa pagesë që financohet nga qeveria e Kosovës”, theksoi nënkryetari i komunës.