Poloz thotë se blerësit e monedhave digjitale duhet të kenë kujdes.

Bitcoin është ‘bixhoz’ dhe ne do të zhvillojmë rregullore rreth tij, ka thënë kreu i Bankës Qendrore të Kanadasë, Stephen Poloz.

Ai tha se Banka Qendrore kanadeze është në kërkim të rregullimit të valutës digjitale.

Poloz tha se blerësit e monedhave digjitale duhet të kenë kujdes, pasi kanë të bëjnë me valuta digjitale, të cilat nuk janë monedha.

“Unë nuk jam me të vërtetë i sigurt se çfarë janë … Ata nuk janë asete me të vërtetë … Mendoj se janë letra me vlerë teknikisht … Nuk ka vlerë të brendshme për diçka si bitcoin, kështu që nuk është me të vërtetë një pasuri që mund të analizohet”, tha Poloz për CNBC gjatë një interviste në Davos të Zvicrës.