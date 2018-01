Sot, Ambasadori i SHBA Donald Lu dhe Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka pritën dërgesën e parë të pajisjeve nga Shtetet e Bashkuara për përgjigjet ndaj fatkeqësive për Drejtorinë e Emergjencave Civile të Shqipërisë për të përforcuar kapacitetet e tyre për t’iu përgjigjur përmbytjeve në të ardhmen. Dërgesa erdhi nga Livorno, Itali, pas bashkërendimit të gjerë me Programin e Ndihmave Humanitare të Komandës Europiane (EUCOM). Një dërgesë e dytë nga Albany, Xhorxhia, do të vijë së shpejti.

Në fjalën e tij gjatë ceremonisë, Ambasadori Donald Lu u tha personelit ushtarak dhe atyre të emergjencave civile “Besojmë në heroizmin e Forcave të Armatosura të Shqipërisë dhe jemi krenarë t’i mbështesim ata në misionin e tyre për të shpëtuar jetë këtu në shtëpi dhe jashtë vendit.”

“Këto pajisje janë pjesë e një përpjekjeje shumëpalëshe për të ndihmuar partneren dhe aleaten tonë të ngushtë në aftësinë për t’iu përgjigjur fatkeqësive natyrore në të ardhmen”, tha Majori Joshua Glendening, shefi i Zyrës për Bashkëpunimin Ushtarak e SHBA në Shqipëri. “Ne do të vazhdojmë të kërkojmë mundësi bashkëpunimi me qeverinë shqiptare, për të ndihmuar me shërbimet e emergjencës që nevojiten në prag përmbytjesh apo zjarresh rajonale në pyje”.