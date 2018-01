Kryetari Partisë për Veprim Demokratik, Riza Halimi është shprehur për mediat serbe në Beograd se koalicioni i partive serbe tani ka dy mandate në kuvendin komunal falë votës shqiptare.

“Është e sigurt se votat në njësinë zgjedhore numër 5 që lista serbe i ka marrë dhe ka kaluar pragun zgjedhorë kanë ardhur nga shqiptarët”, theksoi Halimi për Beta.

Ai tha se PVD nuk ka asnjë komunikim me partitë tjera për formimin e koalicionit qeverisës por në bazë të numrit të këshilltarëve komunal ekzistojnë shumë mundësi.

“Po flitet se koalicionin do ta formojnë Alternativa për Ndryshim me 15 këshilltarë, Lëvizja për reforma –PDSH 3 këshilltarë dhe lista serbe me 2 këshilltarë dhe nëse kjo nuk arrihet, athere do te formohet një koalicion i gjerë ku do të përfshihet edhe PVD”, ka thënë Halimi.

Halimi vlerësoi se do të jetë i hapur për një koalicion të mundshëm PVD-PDSH- Lëvizja për Reforma-PDSH dhe dy këshilltarët e listës serbe të cilët përbëjnë shumicën me 22 mandate të këshilltarëve.

Kuvendi komunal i komunës së Preshevës përbëhet prej 38 këshilltarëve ndërsa koalicioni i përfolur APN-LR-PDSH dhe lista serbe përbënë një shumicë të zbehtë prej 20 këshilltarëve pa e llogaritur dhe 1 këshilltarë nga Bashkimi Demokratik i Luginës.