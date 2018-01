Në vendkalimin kufitar të Preshevës, në hyrje të Serbisë nga Maqedonia, doganierët kanë ndaluar 53 vjeçarin i cili ka tentuar të kontrabandojnë 30 bokse cigare të fshehura në kamion me targa të Sllovenisë, njofton dogana, transmeton presheva.com.

Shoferi i kamionit i cili nga Bullgaria ka transportuar në Slloveni kishte deklaruar se nuk ka asgjë për të lajmruar, por ai prap ishte dërguar në kontrollim me skaner. Në analizë të fotografisë së skanerit ishin vërejtur zbrastësira në pjesën ku lidhet kamioni me rimorkion ku dhe janë gjetur 30 bokse cigare me marka dhe akcizë maqedone./presheva.com/