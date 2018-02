Kryetari i Parlamentit Europian Antonio Tajani ka deklaruar se sot se është e mundur që Serbia e Mali i Zi të bëhen anëtarë të Bashkimit Europian edhe para vitit 2025, transmeton Koha.net.

Ai ka shtuar se është optimist lidhur me hapjen e kapitujve të rinj dhe mbylljen e të tjerëve që tashmë janë hapur.

Tajani ka thënë se, siç përcjell “blic” i Beogradit, Jean Claude Juncker dhe Donald Tusk, kryetari i Komisionit Europian dhe ai i Këshillit Europian, do ta vizitojnë Serbinë dhe do të rekomandojnë se Serbia është e rëndësishme për BE-në ashtu sikur BE-ja që është e rëndësishme për Serbinë, ndërsa ka shfaqur kënaqësinë që më shumë se gjysma e popullatës serbe është për anëtarësim në BE.