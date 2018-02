Me tërheqjen e sotme të Hashim Thaçit nga shfuqizimi i Gjykatës Speciale u vulos zmbrapsja e tre liderëve shtetërorë që konsideroheshin ideatorë të nismës për zhbërjen e Speciales.

Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se pas aventurave që u bën për një muaj me tentimin e shfuqizimit të Speciales, tërheqja nga kjo ide ishte epilogu më i mirë i mundshëm. Ai thotë se treshja, me këtë iniciativë, provoi të mësojë nëse edhe ata do të jenë në mesin e të akuzuarve.

Kadri Veseli kishte pritur vitin e ri për të dalë me një kolumne ku kishte treguar se ai nuk është pro shfuqizimit të Gjykatës Speciale, edhe pse deputetët e partisë që ai drejton ishin nismëtarët e kësaj në Kuvend. Dje në një intervistë për DW, kryeministri Ramush Haradinaj tha se shfuqizimi i Gjykatës Speciale nuk duket se do të kalojë.

Ndërsa, i treti Presidenti Hashim Thaçi që së fundmi ishte shumë i revoltuar me ndërkombëtarët dhe ekzistencën e Gjykatës Speciale, që vetë kishte kontribuuar në krijimin e saj, sot përfundimisht tha se Specialja nuk mund dhe nuk do të shfuqizohet.