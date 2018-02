“Kjo gjykatë nuk ndalet. Besoj që nuk është bërë për inatet tona, prandaj shpejt do të ndodhë”, deklaroi Haliti, i cili tha se në fillim kur është votuar themelimi i saj ka qenë kundër, ndërsa tani është deklaruar kundër shfuqizimit.“Nuk jam as më patrioti e as më tradhtari në PDK. Po dua të jem i përgjegjshëm se Kosova duhet t’i respektojë marrëveshjet dhe përgjegjësitë ndërkombëtare, jo duke u nënshtruar, por duke rezistuar deri në fund”, deklaroi ai.Iniciative për shfuqizimin e Speciales, asi tha se ka qenë e disa ligjvënësve para zgjedhjeve parlamentare.

Por, pavarësisht kësaj iniciative, pas presionit të madh ndërkombëtar shumë deputetë i kanë tërhequr nënshkrimet. Megjithatë, pavarësisht funksionimit të kësaj Gjykate, Haliti shprehet optimist se epilogu do të jetë i mirë, sepse themelet e saj janë ndërtuar mbi të pavërteta.“Por edhe nëse dikush ka gabuar duhet të jap llogari”, deklaroi ai.

Nënkryetari i Kuvendit të Kosovë u deklaruar edhe për demarkacionin me Malin e Zi, për të cilin kërkoi që të ratifikohet në Kuvend dhe t’i hapët rrugë perspektivës integruese evropiane.