Me 20 Shkurt do të filloj para-shitja e kripto-valutës e cila pritët ta ndihmoj Venezuelën në kapërcimin e vështirësive ekonomike.

Presidenti Nicolas Maduro këtë të marte paralajmëroj kripto-valutën zyrtare të këtij shteti.

Më herët, Maduro kishte thënë se kjo kripto-valutë do të ketë 100 milion njësi ku secila njësi do të mbulohet me një barel nafte të papërpunuar.

Sipas kësaj logjike, kjo kripto-valutë pritet që të ketë kapital fillestar prej së paku 6 miliard dollarë amerikan.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar investitorët që mos të investojnë në këtë kripto-valutë pasi që me ato para financohet drejtpërdrejt qeveria Venezuelase.