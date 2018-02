Shkrimtari dhe analisti i njohur shqiptar nga Maqedonia, Nijazi Muhamedi rrëfen të vërtetën e hidhur për shqiptarët në procesin e negociatave për emrin e Maqedonisë.

Ai thekson se emri i Maqedonisë do ta godasë rëndë mbi identitetin e shqiptarëve në Maqedoni, njofton agjencia e lajmeve INA.

“Perse “emri i ri ,cilido qe te zgjidhet:Gorna Makedonija apo Nova Makedonija(Skopje”) ne mediat shqiptare perkthehet ,kur ne propozimin e Nimicit thuhet qarte se do jete vetem sllavisht(po me germa latine) dhe nuk do lejohet perkthimi i tij ne shqip?Perse fshihet ajo qe? shkruan qarte ne Propozimin e Nimicit se identiteti juridik,pra shtetesia per shqiptaret do te jete gornomakedonska dhe se identiteti i “gjithe qytetareve do jete gornomakedonci”;perse fshihet se gjithe koncepti i identitetit shteteror te Maqedonise si territor etnik i vetem i gornomakedoncave(perfshire aty shqiptaret ne Maqedoni) mbi te cilin Nimic ka ngritur “zgjidhjen e kontestit te emrit”,duke legjitimuar “sllavicitetin e tere territorit,pra edhe te pjeses shqiptare te Maqedonise, eshte marre nga Enciklopedia e ASHAMIT..?”, thekson Muhamedi. (INA)