Paris Saint-Germain dhe Real Madrid do të përballen brenda dy javësh në një ndeshje që do të garantojë spektakël futbollistik në Parkun e Princave të kryeqytetit francez.

Në ndeshjen e parë të fazës së eliminimit direkt, kampionët aktualë do të udhëtojnë në Paris ku do të ndeshen me një prej ekipeve më në formë këtë sezon. Parisi i Neymarit, Cavanit e Mbappes është një prej ekipeve më të frikshme dhe mëdyshje favorite për triumf në këtë garë.

Në platformën Stubhub ku tifozët nxjerrin biletat në shitje, çmimet për një ulëse në këtë event kanë shkuar deri në, as më pak e as më shumë se 24,080 euro!

Megjithëse biletat për tifozët në përgjithësi, përveç atyre të ekipeve, u shitën për 37 minuta, dikush ka vendosur të fitojë nga biletat dhe i ka vendosur në shitje. Çmimet e larta kanë tërhequr vëmendjen e mediave spanjolle, që kanë raportuar që çmimi më i ulët për një biletë në Paris do të jetë 300 euro.