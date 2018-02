Maqedonia dhe Shqipëria do t’i bashkojnë forcat e tyre në luftën kundër terrorizmit. Kjo gjë do të mundësohet me memorandumin për bashkëpunim, të nënshkruar sot mes ministrave të punëve të brendshme të Maqedonisë dhe Shqipërisë. Ministri i policisë së Maqedonisë, Oliver Spasovski me këtë rast theksoi se me këtë bashkëpunim parashihet shkëmbim informatash për persona apo grupe që figurojnë si autorë potencialë të veprimeve terroriste në të dy vendet dhe rajon.

“Është veçanërisht e rëndësishme që sot nënshkruam protokollin për bashkëpunimin në luftën kundër terrorizmit, një kërcënim global që kërkon bashkëpunim midis shteteve dhe shkëmbimit të informacionit. Ne gjithashtu biseduam se si të forcohet bashkëpunimi në luftën kundër drogës, armëve dhe trafikimit të qenieve njerëzore”, u shpreh Oliver Spasovski, Ministër i Punëve të Brendshme.

Ministri shqiptar i punëve të brendshme Fatmir Xhaferi, shprehu kënaqësinë që dy vendet nuk kanë asnjë çështje të hapur sa i përket sigurisë dhe bashkëpunimit. Ai njoftoi se ministria e tij dhe Ministria e punëve të brendshme e Maqedonisë ndajnë qëndrimet e njëjta në shumicën e çështjeve që tangojnë këto dikastere.

Në takim u diskutua edhe për iniciativën e ministrit të brendshëm shqiptar për formimin e një qendre rajonale për bashkëpunim policor për vendet e Ballkanit perëndimor, ide të cilën e mirëpriti i pari i policisë. U dakordua që gjithashtu të krijohen grupe bashkëpunimi në nivel operativ të cilët do të bëjnë përgatitje të takimeve për shkëmbim të informacioneve, organizim të veprimeve të përbashkëta dhe veprimet operative.