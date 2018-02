Nga 1000 fëmijë të posalindur në Maqedoni, 11.9 vdesin. Këto shifra konfirmohen edhe nga Enti Shtetëror për Statistikë, ndërsa janë dyfish më të larta sesa mesatarja e vdekjes së foshnjave në vendet e Bashkimit Evropian.

Ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe, konfirmoi se në gjinekologjitë e vendit, shkaku i mungesës së pajisjeve, ka ndodhur që edhe nga dy foshnje janë mbajtur me një inkubator. Me qëllim që të ulen në mënyrë drastike shifrat e vdekjes së foshnjave dhe nënave të tyre, si dhe të sigurohet trajtim adekuat shëndetësor, ministria e shëndetësisë ka dalë sot me masa dhe paralajmërime për investime si në pajisje ashtu dhe në përforcimin e ekipeve mjekësore. Pesë gjinekologjitë e vendit ku kryhen rreth 80 për qind e lindjeve do të ndryshojnë statusin nga ai që kanë aktualisht.

Venko Filipçe, ministër i shëndetësisë

“Në 12 vitet e ardhshme do ti akreditojmë gjinekologjitë në vend, klinikën gjinekologjike, spitalin gjinekologjik në Çair, spitalet klinike në Shkup, Tetovë, Manastir dhe Shtip, por sipas standardit të gjinekologjisë dhe jo sipas standardit të spitaleve të përgjithshme. Në këto 5 institucione shëndetësore kryhen 80% e lindjeve në vendin tonë edhe pse ekzistojnë gjithsej 26 institucione publike shëndetësore ku ka reparte gjinekologjike. Sipas entit shtetëror të shëndetësisë në 2016 nga 1000 të posalindur kanë vdekur 11.9 fëmijë jo më të mëdhej se 1 vjeç. Në Bashkimin Evropian mesatarja është dyfish më e vogël kjo shifër, gjeqësisht 5.2. Ky është qëllimi që duam ta arrijmë më së voni gjatë dy viteve të ardhëshme”

Ministri i Shëndetësisë paralajmëroi se gjatë javës së ardhshme do të bëhet edhe furnizimi i të gjitha institucioneve shëndetësore me ilaçet e nevojshme për parandalimin e vdekjes së nënave gjatë lindjes, të cilat deri më tani kanë munguar në Maqedoni dhe u zotua se nuk do të ketë më mungesë të asnjë medikamenti të tillë. Ministri gjithashtu paralajmëroi edhe trajnime adekuate të ekipit mjeksor.