Lista Serbe ende nuk ka vendosur se cili do të jetë qëndrimi i deputetëve të saj në Kuvendin e Kosovës në rast se Marrëveshja për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi sillet në legjislativ për t’u ratifikuar.

Igor Simiq, deputet i Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës dhe zëdhënës i këtij subjekti, thotë për Radion Evropa e Lirë se çështja e ratifikimit të kësaj marrëveshjeje nuk paraqet ndonjë prioritet për këtë subjekt politik parlamentar, i cili është pjesë e koalicionit qeverisës.

Deri më tash, sipas tij, lidhur me këtë çështje nuk ka pasur fare konsultime me subjektet tjera, të cilat janë partnere në koalicionin qeverisës.

“Nuk do të mund të jepja, në këtë moment, sqarime lidhur me këtë çështje. Demarkacioni si çështje nuk është në kreun e prioriteteve, kur bëhet fjalë për punën e deputetëve serbë në Kuvendin e Kosovës. Kur bëhet fjalë për obligimet, të cilat Kosova i ka marrë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, për ne prioritet është formimi i Bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Për demarkacionin ne nuk kemi biseduar as me partnerët e koalicionit në periudhën e kaluar. Por, e dimë që brenda korpusit politik të përfaqësuesve shqiptarë, jo vetëm ndërmjet opozitës dhe pushtetit, por edhe brenda vet pushtetit, ekzistojnë mendime të ndryshme”, thotë Simiq.

Ai shton se pavarësisht që për Listën Serbe formimi i Asociacionit apo Bashkësisë së komunave me shumicë serbe, është kulmi i prioriteteve të këtij subjekti, megjithatë, nuk do ta ndërlidhë në asnjë mënyrë me çështjen e ratifikimit të Marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi dhe votat e këtij subjekti për ose kundër këtij ratifikimi.