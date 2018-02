Mediat kosovare raportojnë gjithë e më të bindura se nga anëtarët dhe ish-anëtarët e dorëhequr të Vetvendosje, do të krijojnë një parti e re dhe grup të veçnatë parlamentar.

Në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se një kërkesë të tillë ende nuk e kanë marrë, por mesazhi që ka dërguar kryebashkiaku i kryeqytetit me fshirjen e të gjitha fotove nga rrjetet sociale që kishte me ‘babën’ e partisë, tregon që edhe ai është rreshtuar së bashku me Molliqaj e Ymerin.

Si ai edhe kryetari i komunës së Kamenicës, Qëndron Kastrati, radhitet në anën e të dorëhequrve. Me këtë Vetëvendosja humb dy komuna, pa përmendur Prizrenin, kryetari i të cilës Mytaher Haskuka radhitet në anën e Kurtit.

Express kishte raportuar se arsyeja pse Ahmeti kishte marrë qëndrim neutral ishte për të mbajtur një balancë brenda Asamblesë Komunale, edhe pse kishte numër më të madh të përkrahësve sesa i pari i partisë. Analisti politik, Imer Mushkolaj, tha se në Vetëvendosje tani e dinë që Ahmeti do të largohet.

“Në opinionin publik është krijuar përshtypja që Ahmeti i përket këtij grupi dhe do të largohet për t’i bashkuar këtij grupi, edhe VV tashmë e di që ai do të largohet nga ky grup. Subjekti i ri nuk do ta ketë rëndësinë e njëjtë, nëse Ahmeti nuk del aty, ai do të mund ta kompletonte dhe do t’i jepte fuqi kësaj partie. Në anën tjetër, ajo dëmton Vetëvendosjen”, deklaroi ai. Sipas Mushkolajt nëse tashmë Ahmeti del nga VV, kjo nuk do ta dëmtojë atë brenda komunës, sepse, tanimë ai ka koalicion me disa parti, duke përfshirë edhe parti të vogla dhe gëzon numër më të madh të asamblistëve se krahu i Kurtit.